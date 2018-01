Un homme de 29 ans accro aux jeux vidéos a écopé d'une contrainte pénale de deux ans devant le tribunal correctionnel de Périgueux. Il était jugé en comparution immédiate pour avoir menacé de mort sa mère à Montpon-Ménestérol entre le mois de novembre et la mi janvier. Tout cela sur fond de cannabis

Périgueux, France

Le Périgourdin de 29 ans accro aux jeux vidéos qui frappait sa mère depuis le mois de novembre a écopé hier d'une contrainte pénale de 2 ans avec obligation de soins et de formation, et interdiction de se rendre chez sa mère à Montpon.

Il a été libéré ce lundi soir de la maison d'arrêt de Périgueux où il avait passé 2 jours. Il a donc été condamné pour avoir frappé, giflé, et menacé de mort sa maman.

Ce récidiviste accro au cannabis avait déjà une dizaine de mentions sur son casier judiciaire, souvent pour des violences. Et c'est alors qu'il était revenu vivre chez sa mère à Montpon que tout a dérapé.

Pour cause de grève des surveillants de prison, l'audience s'est tenue par visioconférence. Et c'est un homme très combatif qui est apparu. Car si le jeune homme a la parole facile, c'est surtout pour nier les faits qui lui sont reprochés. Non il n'a jamais menacé de mort sa maman dit-il.

"C'est ma mère je l'aime, je ne la tuerai jamais" explique-t-il.

Mais la présidente se veut précise et détaille les faits. Comme ce jour où sa mère porte plainte et rentre de chez les gendarmes. Lui n'a pas pris sa dose de "shit" comme il dit. Il s'énerve, sort un long couteau cranté chinois et menace de lui crever les yeux. "J'ai pas fait ça, ma mère, je l'insulte, c'est tout" lâche-t-il froidement. Sa maman s'approche à son tour du micro.

Elle raconte le retour très tendu de son fils à la maison, les nuits bruyantes dans le petit appartement, passées à jouer aux jeux vidéos, au milieu du salon. Mais face au tribunal elle semble minimiser les violences, les menaces... Elle explique avoir porté plainte juste pour que son grand fils reçoive un bon avertissement. "Ce n'est pas aux gendarmes et au tribunal de régler vos petites affaires de famille", tonne alors le procureur qui demande 2 mois de prison ferme.

Mais l'homme évite finalement de rester en prison et écope finalement d'une contrainte pénale de 2 ans avec suivi psychiatrique et addictologique obligatoire.