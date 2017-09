Dordogne : deux blessées graves dans des accidents de la route

Deux accidents de la route se sont produits à une heure d'intervalle en Dordogne ce lundi 11 septembre. Deux blessées graves sont à déplorer.

Un accident de la route s'est produit ce matin vers 8h10 à Port-Sainte-Foy, au lieu-dit la Ressaudie, sur la départementale 708. Un semi-remorque et une voiture sont entrées en collision. Une femme de 37 ans a été gravement blessée elle a été héliportée vers l’hôpital Pellegrin de Bordeaux. Sa passagère, âgée de 15 ans, a été blessée plus légèrement. Elle a été hospitalisée à Sainte-Foy-la-Grande. Le conducteur du camion est indemne. L'automobiliste aurait perdu le contrôle de son véhicule en sortie de virage. Elle a traversé la voie et percuté l'avant du poids-lourd qui venait en sens inverse. La circulation a été rétablie en fin de matinée.

Un peu plus tôt, à Verteillac, avant 7h du matin, sur la route de Ribérac, au niveau des Lèches, une femme de 53 ans a été blessée au dos et à la hanche dans un autre accident de la route. Sa voiture a percuté un camping-car. La victime a dû être désincarcérée et transportée à l’hôpital de Périgueux.