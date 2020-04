Dordogne : deux blessés dans l'incendie d'une jardinerie à Sarlat

L'incendie est à cette-heure toujours en cours à Sarlat. Il a pris dans une jardinerie, avenue Madrazes. Le propriétaire du magasin et un employé sont légèrement blessés.

A cette-heure, les pompiers de Dordogne sont toujours sur place, avenue Madrazes à Sarlat pour tenter de maîtriser l'incendie qui ravage la jardinerie "France Rurale" selon la gendarmerie. Le feu a pris dans la réserve du magasin vers 16 heures. Elle contenait de la paille et de l'engrais. 200 m2 ont brûlé. Les fumées se sont propagées à l'ensemble du magasin et le feu menace désormais la surface de vente expliquent les pompiers. 20 sapeurs pompiers sont sur place avec deux lances et quatre véhicules.

Deux blessés transportés à l'hôpital de Sarlat

Le propriétaire du magasin qui a tenté d'éteindre l'incendie avant l'arrivée des pompiers et un employé sont légèrement blessés. Ils ont été transportés sur l'hôpital de Sarlat. On ne connait pas, pour le moment, l'origine du sinistre.