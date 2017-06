Dordogne : deux cousins dealers d'héroïne jugés à Bergerac

Deux Girondins comparaissent ce vendredi 9 juin au tribunal correctionnel de Bergerac. Ils auraient arrosé le Bergeracois en heroïne pendant plusieurs mois.

Deux Girondins de 31 et 32 ans vont être jugés ce vendredi après-midi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bergerac. Ils vont comparaître pour trafic d'héroïne. L’arrestation d'une Bergeracoise par la police nationale, mardi, lors d'un contrôle routier a permis de remonter jusqu'à eux.

Deux ouvriers agricoles portugais

Sur cette conductrice, les policiers ont retrouvé 18 grammes d'héroïne. Une perquisition à son domicile a permis de mettre la main sur plusieurs dizaines de grammes de cannabis. Cette femme serait la plus grosse cliente d'un duo de cousins, résidant à Landerrouat à la frontière entre la Gironde et le Lot-et-Garonne, près de Duras. Ces deux ouvriers agricoles ont été arrêtés ce jeudi matin, alors qu'ils travaillaient dans les vignes.

20.000 euros en liquide retrouvés chez eux

En garde à vue, ils ont reconnu les faits. Chez eux, les enquêteurs ont retrouvé plus de 300 grammes d'héroïne et près de 20.000 euros en liquide. Pendant près d'un an, ils auraient ainsi écoulé près de trois kilos de drogue, notamment dans le Bergeracois. Ils ne seraient pas consommateurs mais leur train de vie laisse penser qu'ils ont mis un place un commerce très lucratif.