Dordogne : deux feux de végétation en moins de 24h

Deux feux de végétation se sont déclarés hier en Dordogne. Le premier a détruit plus d'un hectare à Cubjac. Il s'est déclaré vers midi et a mobilisé une vingtaine de pompiers pour le maîtriser. Il serait parti d'un écobuage mal maîtrisé et attisé par le vent.

3 hectares de forêt touchés à Eyraud-Crempse-Maurens

Le second feu s'est déclaré peu après 17h vers Eyraud-Crempse-Maurens. Il a parcouru plus de 3 hectares de forêts avant de pouvoir être maîtrisé. 18 sapeurs-pompiers ont été mobilisés. On ne connaît pas encore l'origine de cet incendie.

La préfecture de la Dordogne appelle de son côté au civisme. Elle demandait ce vendredi dans un Tweet : "Pour lutter contre la propagation des feux de forêts [...] il peut-être obligatoire de débroussailler son terrain". Les brûlages de déchets verts sont d'ailleurs interdits depuis le 1er mars et jusqu'au 30 septembre.