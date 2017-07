Dordogne : deux frères et sœurs mettent le feu à leur maison en jouant avec une lampe sans abat-jour

Deux frères et sœurs de 9 mois et 4 ans ont mis le feu au dressing de leurs parents, ce jeudi soir, à Annesse-et-Beaulieu, en jouant avec une lampe sans abat-jour. Le père a été légèrement brûlé et les enfants vont bien.

Une grosse bêtise d'enfants. Ce jeudi soir, à 20h30, deux frères et sœurs de 9 mois et 4 ans ont mis le feu au dressing de leurs parents à Annesse-et-Beaulieu, en jouant avec une lampe sans abat-jour. Le feu s'est arrêté aux portes de la chambre de la maison de 130 mètres carré.

Le père a été légèrement brûlé et hospitalisé à l'hôpital de Périgueux. Quant aux enfants, ils vont bien. Ils ont passé la nuit chez leurs grands-parents avec leur mère.