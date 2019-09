Dordogne : deux livreurs blessés dans leur camion à Ribérac

Deux livreurs ont été blessés en déchargeant leur camion sur le parking du supermarché Lidl de Ribérac. Le père et son fils ont été évacués à l'hôpital de Périgueux.

Ribérac, France

Deux livreurs, un père et son fils, ont été blessés un déchargeant leur camion dans la nuit dans la nuit du vendredi 13 au samedi 14 septembre. Une cloison métallique, à l'intérieur de la semi-remorque leur est tombé dessus.

Les pompiers sont intervenus vers quatre heures et demi du matin sur le parking du Lidl de Ribérac. Une cloison métallique était tombée sur deux livreurs, à l'intérieur de leur camion. Le fils de 22 ans a réussi à se dégager et à appeler les secours. Il n'est que légèrement blessé. Son père, âgé de 45 ans, est plus grièvement touché. Les pompiers ont dû le dégager avec un engin de levage, avant de l'évacuer, comme son fils, vers l'hôpital de Périgueux.