Dordogne : deux maisons partiellement détruites par des feux de cheminée mal éteints

Deux maisons ont été détruites en deux jours en Dordogne à cause d'un feu de cheminée mal éteint, une à Beynac, ce jeudi et l'autre à Saint-Estephe, ce vendredi. Deux des occupants ont été hospitalisés.

Deux maisons détruites par les flammes en moins de 24 heures en Dordogne. Les deux toitures ont été détruites et deux personnes ont été hospitalisées, ce vendredi. A chaque fois, le feu est parti de la cheminée.

Une première maison a pris feu vers 9 heures ce jeudi, à Beynac. Heureusement la famille était absente. La toiture est brûlée. Le couple et leur enfant ont passé la nuit chez de la famille.

Deux personnes âgées choquées ont été hospitalisées

Ce vendredi, à Saint-Estephe, une autre maison a pris feu à cause également d'un feu mal éteint, vers 4 heures du matin. Cette fois-ci les flammes ont ravagé le dernier étage et la toiture. A l'arrivée des pompiers, la famille de quatre personnes étaient déjà dehors. Les parents du couple d'habitants, âgés de 84 et 89 ans ont été hospitalisés à Périgueux, "très choqués" selon les pompiers.