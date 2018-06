Un homme et une femme ont été légèrement blessés dans un accident de la route avec une voiture à Saint-Geniès ce samedi 16 juin.

Un accident de la circulation a fait deux blessés légers ce samedi 16 juin un peu avant 19h à Saint-Geniès entre Sarlat et Montignac. Un homme et une femme circulait sur une moto sur la départementale 704. Le motard aurait fait un léger écart et aurait été percuté à l'arrière par une voiture. Selon les pompiers, les deux motards ont été légèrement blessés. Ils ont été conduits à l’hôpital de Périgueux pour des radios de contrôle.