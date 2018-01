Quasiment deux ans après le décès de Tymothé, ce jeune de Ribagnac décédé après avoir été percuté par une voiture à Bergerac en décembre 2015, un nouveau procès a eu lieu ce mardi 16 janvier au tribunal correctionnel de Bergerac. Kevin, l'un de ses copains, présent au moment du drame a été rejugé.

En février dernier, en son absence (il n'était pas allé retirer le courrier recommandé le convoquant à l'audience) ce jeune de 22 ans a été condamné à cinq ans de prison avec sursis et 55.000 euros de dommages et intérêts. Il avait été reconnu coupable d'homicide involontaire. Il lui est reproché d'avoir agité un briquet près de la moto remplie d'essence que le groupe de jeunes était en train de réparer au bord de la route.

"Je n'ai pas mis le feu" - Kévin, le prévenu

Pour la première fois, Kevin a pu expliquer au juge sa version des faits. Contrairement à ses dernières déclarations, il assure qu'il n'est en aucun cas responsable de quoique ce soit. A la barre, droit comme un "i", les bras croisés, d'une voix timide Kevin l'a dit et redit ; il n'a jamais allumé de briquet près de la moto que lui et ses copains étaient en train de réparer devant la maison de sa grand-mère. Selon lui, ceux qui ont dit le contraire, les deux témoins principaux, ont menti. "Je n'ai pas mis le feu. C'est lorsque Tery a essayé de démarrer la moto que le feu a pris et moi je suis allé chercher un seau d'eau dans la cour, c'est là que j'ai entendu le boum." Ce "boum" c'est le choc entre la voiture et Tymothé.

Aucun regret, aucune excuse

Dans un premier temps, les deux jeunes qui bricolaient autour de l'engin ont d'abord assuré que Kevin n'y était pour rien avant de changer de version quelques jours après la mort de Tymothé. "Quel est leur intérêt à mentir ?" a questionné la procureure de la République. "Je ne sais pas, mais moi je n'y suis pour rien," a répondu Kevin. Derrière lui, sur les bancs du tribunal, la mère et la sœur de Tymothé se tiennent la main, essuient une larme. Elles attendaient des excuses et des regrets, elles n'ont entendu ni l'un ni l'autre. La procureure de la République a requis un an de prison avec sursis. L'affaire a été mise en délibéré au 20 février.