Dordogne : disparition inquiétante d'un jeune suisse

Beauregard-et-Bassac, France

Les gendarmes de Dordogne sont à la recherche d'un jeune homme de 16 ans. Can Liechti est Suisse et il a disparu depuis le dimanche 9 décembre. Il se trouvait alors à Beauregard-et-Bassac où il était hébergé.

Le jeune homme parle très peu français

L'adolescent mesure 1,75 mètres et il pourrait être habillé d'un jogging foncé et de baskets de couleur lila. D'apres les gendarmes, Can parle suisse-allemand et s'exprime très peu en français. Il pourrait chercher à se rendre en Suisse par le train ou tout autre moyen de transport.

"Si vous recueillez des informations le concernant, si vous le croisez ou l'avez croisé, nous vous remercions de bien vouloir contacter la communauté de brigade de Bergerac au 05.53.74.70.00. ou de faire le 17," indique la gendarmerie sur sa page Facebook.