Où est passé Cédric ? Ce jeune périgourdin de 19 ans est porté disparu depuis 10h ce lundi 1er octobre. Il a été aperçu pour la dernière fois à Saint-Cyprien en Périgord noir en milieu de matinée.

La communauté de brigade du Bugue, renforcée par une équipe cynophile de Guéret et l'équipe nautique de la compagnie de Sarlat, poursuivent leurs recherches indique ce lundi soir la page Facebook des gendarmes de la Dordogne.

Des tatouages aux avant-bras

Cédric est de corpulence plutôt mince, mesure 1,83 mètres, il a les yeux marron, et les cheveux châtain. Le jeune homme a un signe distinctif puisqu'il a des tatouages sur les avant-bras droit et gauche. Avant sa disparition il portait un jogging gris, des basket Nike grise et noire, un veste de survêtement et casquette grise.