La mairie de Saint-Pierre-de-Côle lance un appel aux dons pour aider la famille de l'entreprise Truffy. Leur magasin et leur appartement a été totalement détruit par un incendie cette nuit de jeudi à vendredi.

Saint-Pierre-de-Côle, France

Ils ont tout perdu. La famille Truffy, de l'entreprise du même nom, installée depuis une quinzaine d'années à Saint-Pierre-de-Côle a vu son magasin et son appartement partir en fumée cette nuit de jeudi à vendredi. La mairie lance un appel aux dons pour aider ces deux parents et leurs deux fils de 12 et 20 ans.

Réveillés par le chien

Un incendie s'est déclaré dans le magasin vers une heure du matin ce vendredi. Les propriétaires qui habitent dans un appartement mitoyen avec leur fils de 12 ans ont été réveillés par le chien qui aboyait dans la cour. Un passant qui passait également par là a pu les avertir.

C'était trop tard, les près de 200 mètres carré du magasin sont partis en fumée avec tout les tracteurs et pièces agricoles ainsi que le bureau de 70 mètres carré.

"Ils n'ont plus rien, 15 ans de travail partis en fumée, plus d'entreprise ni de vêtements. C'était normal de les aider !" - Franck Besse, le maire de Saint-Pierre-de-Côle.

Il est possible donc d'apporter des vêtements, du linge de maison, des meubles ou un peu d'argent à la mairie.

La fiche détaillée des choses dont a besoin la famille. © Radio France - Mairie de Saint-Pierre-de-Côle

La famille est relogée chez des amis quant aux trois employés dont la femme du patron ils sont au chômage technique.