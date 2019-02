Dordogne : une Bergeracoise escroque 70.000 euros à la CAF, la sécurité sociale et Pôle emploi

Bergerac, France

Un tampon de médecin et des avis d'arrêts de travail remplis. C'est ce qui a intrigué les enquêteurs lors d'une perquisition chez une Bergeracoise de 45 ans, pour une banale affaire de détournement de chèques. Il s'avère que la quadragénaire est multirécidiviste en matière de fraude.

Déjà condamnée à un an d'emprisonnement ferme, pour escroquerie et abus de confiance, elle avait obtenu la suspension de sa peine en invoquant des problèmes de santé justifiés par de faux arrêts maladie.

Elle a réussi à tromper la justice, la CAF, la sécurité sociale et Pôle emploi

Elle se sert d'un tampon de médecin volé pour authentifier ses faux arrêts de travail. La fraude va encore plus loin. Certains arrêts sont véridiques, mais correspondent à des jours où elle travaillait quand même. En revanche, elle ne déclarait pas ses revenus à la CAF ni à Pôle emploi où elle était inscrite.

Armée de son tampon volé, elle a donc réussi à tromper la justice, la CAF, Pôle emploi et la sécurité sociale, pour un total de plus de 70.000 euros. Devant le parquet, elle a reconnu les faits et a expliqué qu'elle était motivée par sa peur de la prison, et un divorce douloureux qui lui a coûté très cher.

Elle est donc mise en examen pour escroquerie, fraude, abus de confiance et a été écrouée, en attendant la poursuite des investigations. En effet, cette quadragénaire réserve peut-être d'autres surprises aux enquêteurs : elle a travaillé quelque mois comme déléguée de la tutelle, et pourrait avoir détourné des chèques destinés aux personnes dont elle gérait les dossiers.