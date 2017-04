Dordogne : elle frappe la tête de son compagnon avec un couteau de boucher

Le couple était très fortement alcoolisé quand une dispute a éclaté dans la nuit de vendredi à samedi dans leur domicile de Saint-André-d'Allas. La femme a alors donné plusieurs coups de couteau à son compagnon

Une dispute a mal terminé à Saint-André-d'Allas, près de Sarlat dans la nuit de vendredi à samedi. Un couple de trentenaires bien alcoolisé a mal fini la soirée. Sur un coup de sang, la femme, déjà connue par les gendarmes pour violence, a donné plusieurs coups de couteau à son compagnon. Elle a visé la tête.

Le couple est ensemble que depuis six mois. Ce soir-là, elle avait 2 grammes d'alcool dans le sang, lui 4. Selon la procureure de la République, ce n'est pas la première fois qu'une telle scène arrive. La gendarmerie avait déjà été contactée pour les mêmes faits. La femme a été placée en garde à vue et comparaîtra ce lundi au tribunal correctionnel de Bergerac. Lui a passé la nuit à l'hôpital et a 8 jours d'ITT.