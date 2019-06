Dordogne : elle frappe sa compagne à coups de barre de musculation

Coulounieix-Chamiers, France

Une femme de 38 ans est en garde à vue à Périgueux.

Elle est soupçonnée d'avoir violemment frappé sa compagne dans la nuit de samedi à dimanche sur fond de très forte alcoolisation.

Et cela à coup de barre de fer de musculation. Les deux habitantes de Chamiers seraient des habituées de ces disputes qui dégénèrent.

C'est la police qui est d'ailleurs intervenue au petit matin dimanche pour mettre fin à cette énième crise conjugale. Crise qui avait commencé, comme souvent par une consommation massive d'alcool. Une bouteille de whisky notamment commandée, puis terminée très rapidement cette nuit là.

Ils s'agit donc d'un couple en situation de grande misère sociale précise le parquet parlant de personnes amenées parfois à faire la manche devant la supérette du coin.

C'est dans ce contexte que cette nuit de samedi à dimanche, la dispute dégénère totalement. L'une des femmes celle âgée de 38 ans saisit une barre de fer utilisée normalement pour la musculation.

Elle commence alors à frapper sa compagne âgée d'une cinquantaine d'années.

La victime est sérieusement touchée. Elle présente un visage largement tuméfiée et des hématomes sur les bras et les jambes notamment. Elle est encore à l'hôpital à Périgueux et a obtenu une ITT de 10 jours même si son pronostic vital n'est heureusement pas engagé.