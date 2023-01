Dordogne : elle voit de la fumée sortir du toit de sa maison, les pompiers maîtrisent l'incendie

Les pompiers de Vergt et de Périgueux sont intervenus avec une lance (photo d'illustration).

La dame âgée qui habite cette grande longère du chemin de la Vallée à Saint-Mayme-de-Péreyrol a eu les bons réflexes. Ce mercredi 25 janvier, elle sort de chez elle quand elle aperçoit de la fumée qui s'échappe du toit de sa maison. Immédiatement, elle se précipite chez le voisin pour appeler les pompiers.

Une lance hissée sur l'échelle des pompiers

Des camions pompe-tonne arrivent de Vergt avec l'échelle de Périgueux. Les premiers pompiers arrivés constatent vite que le feu a pris dans une VMC au premier étage, et que les flammes se propagent aux combles de la maison et à la toiture. Les sapeurs montent une lance à eau sur l'échelle et arrivent rapidement à bout du feu.

Une cinquantaine de mètres carrés ont été endommagés dans la maison. La propriétaire pourra être relogée par le voisin. Les gendarmes se sont rendus sur place pour tenter de comprendre l'origine de l'incendie. La piste privilégiée est celle d'un accident électrique.