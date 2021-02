Dordogne : évasion de deux détenus moldaves à la prison de Périgueux

Deux détenus moldaves se sont évadés de la maison d'arrêt de Périgueux dans la nuit de vendredi à samedi. Ils ont scié les barreaux de leur cellule avant de passer par les toits et escalader plusieurs murs. Une enquête est ouverte.

C'est un scénario digne d'un film hollywoodien qui s'est déroulé à la maison d'arrêt de Périgueux. Comme le révèlent nos confrères de Sud Ouest, deux détenus se sont évadés dans la nuit du vendredi 26 au samedi 27 février. Les faits se seraient déroulés aux alentours de 4h du matin. Les gardiens ont constaté leur absence lors de la ronde de 5h du matin, la précédente ayant eu lieu à 3h.

Les barreaux sciés

Selon les premiers éléments de l'enquête, les deux hommes d'origine moldave auraient scié les barreaux de leur cellule avec un objet qui reste à identifier. Ils ont ensuite descendu en rappel le mur de leur bâtiment haut de quatre mètres, avant d'en remonter un second similaire. Ils ont ainsi pu rejoindre la cour d'honneur et s'introduire dans les vestiaires féminins. C'est de cette partie de la prison qu'ils ont réussi à forcer les barreaux d'une fenêtre donnant sur l'extérieur et retrouver la liberté en descendant un dernier mur de quatre mètres.

Les deux hommes étaient incarcérés depuis "un certain temps" pour une affaire de banditisme, selon Thierry Dumonteil, le délégué FO pénitentiaire. Ils connaissaient très bien les lieux. Ils ont un temps été en charge du ménage en autonomie dans la prison. Ils s'étaient fait remarquer récemment lorsqu'un téléphone avait été retrouvé sur eux.

La dernière évasion de ce type remonte à 2009 en Dordogne

Une enquête a été ouverte. De mémoire de surveillants, c'est la première fois que la maison d'arrêt de Périgueux connait une évasion par escalade. En Dordogne, la dernière de ce type remonte à Noël 2009, c'était à la prison de Mauzac.