Un exercice grandeur nature avait lieu ce mardi autour de Lascaux 4, à Montignac, en Dordogne. Plus de 350 gendarmes, policiers, pompiers ou militaires se sont déployés pour simuler un attentat terroriste avec prise d'otage

Montignac, France

Les habitants de Montignac ont sans doute été un peu étonnés ce mardi. Plus de 350 personnes, 150 Gendarmes, 80 Pompiers de Dordogne et de Corrèze, 7 policiers, 20 militaires de l'opération Sentinelle et 12 agents du SAMU notamment se sont rassemblés à quelques centaines de mètres de Lascaux 4, le centre international d'art pariétal.

Pour simuler, un attentat terroriste. En fait un scénario préparé depuis 3 mois pour mettre en scène une attaque terroriste factice. C'est le troisième exercice de ce genre en Dordogne depuis les attentats de Paris en 2015.

De nombreux gendarmes et pompiers étaient positionnés à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

Le scénario était à peu près celui -ci : plusieurs terroristes s'en prennent à une patrouille de Sentinelle, à l'intérieur du site du centre international d'art pariétal. Un soldat de Sentinelle intervient. Il y a un mort. Certains des cinq terroristes prennent en otage des visiteurs qui sont à ce moment là environ une quarantaine sur le site.

Une vingtaine de blessés sont recensés au départ. Et en fin d'intervention, le GIGN, les forces spéciales de la gendarmerie basées à Toulouse interviennent et neutralisent les terroristes.

Test grandeur nature

Un moyen de tester la rapidité d'intervention, mais aussi de jauger les moyens nécessaires, de coordonner les forces, et surtout de s'organiser le mieux possible entre services de l'Etat et du département.

De nombreux véhicules des pompiers et du SAMU installés à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

Un poste avancé, avait par exemple était placé dans les locaux d'Enédis, avec les bureaux réquisitionnés pour y installer les chefs des différents services : gendarmerie, pompiers etc...

Côté pompiers, l'opération a permis de tester la capacité des pompiers à aller chercher rapidement des victimes, rassemblées dans des "nids de victimes" comme l'explique le commandant Christophe Magnanou, du SDIS 24 :

"On a des équipes d’extraction, des sapeurs pompiers sous protection balistique, au niveau du corps et de la tête" dit-il

Un exercice qui permet aussi aux pompiers de tester leur nouveau logiciel Sinus, pour le dénombrement des victimes. Une première en Périgord.

La voiture blindée du GIGN à Montignac © Radio France - Antoine Balandra

Côté gendarmes, l'exercice a également été utile, estime le capitaine Claire Moquet, de la gendarmerie de la Dordogne :

"C'est quelque chose de fondamental pour nous car on profite de cet événement pour tous s'exercer en situation de crise et aussi travailler sur notre coordination entre services et la mise en place du commandement unique" dit-elle