Dordogne : fermeture administrative du Kub, la discothèque où une soirée rap avait dégénéré en bagarre

Trélissac, France

Dans un communiqué, la préfecture de la Dordogne a annoncé ce vendredi après-midi que le préfet de la Dordogne avait ordonné la fermeture administrative du Kub, la discothèque de Trélissac. Il s'agit d'une fermeture d'une durée de deux semaines à partir de ce vendredi. Cette décision fait suite aux violences commises dans la nuit du 18 au 19 janvier dernier dans l'établissement et sur le parking le soir d'un concert des rappeurs Djadja&Dinaz. Plusieurs personnes avaient été blessées et des véhicules dégradés.

Risques de réitération et de représailles

La préfecture de la Dordogne explique cette décision : " aux motifs des risques de réitération et de représailles par différents protagonistes, des violences commises par le personnel de l’établissement à l’encontre des clients, du non respect des règles établies à l’entrée en établissement de nuit et le service de l’alcool aux mineurs, d’une consommation excessive d’alcool ayant entraînée des accidents matériels de la circulation et des risques de troubles à l’ordre public engendrés par tous ces éléments".

Suite à cette bagarre générale, neuf plaintes avaient été déposées. La police n'avait procédé à aucune interpellation sur place.