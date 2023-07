Dordogne : gravement blessé au visage après que sa voiture lui a roulé dessus

Ce sont les voisins qui ont entendu un grand bruit ce samedi en début d'après-midi à Sanilhac en Dordogne. Une voiture s'est retrouvée dans la haie avec un homme coincé en dessous. D'après les premiers éléments recueillis par les gendarmes, le conducteur de 70 ans venait s'occuper de ses ruches sur ce terrain privé. Il a serré le frein le main et il est descendu pour ouvrir le portail sur cette allée en forte pente.

ⓘ Publicité

Le frein à main électrique s'est desserré pour une raison encore inconnue et la voiture l'a percuté et lui a roulé dessus. L'homme est gravement blessé au visage et à la tête. Il a été transporté sur l'hôpital de Périgueux pour être soigné.

Un autre accident avec un frein à main s'est produit ce samedi en Dordogne. Une jeune femme de 25 ans a été blessée aux jambes à Ladornac.