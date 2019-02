Dordogne : huit ans de prison ferme pour trafic de cocaïne

Périgueux Cayenne

Ce sont les absents qui ont écopé de la peine la plus lourde, huit et cinq ans de prison ferme pour le fameux rappeur Kadensi et son complice, tout deux en cavale au Suriname. Les six autres trafiquants présents, des mules, ou des revendeurs ainsi que des consommateurs ont été condamnés à des peines allant de 5 mois avec sursis à quatre ans ferme.

Depuis mardi, le tribunal correctionnel de Périgueux juge ce vaste trafic démantelé en 2018. C'est l'oubli de 876 grammes de cocaine dans un hôtel de Périgueux qui avait alerté la police .Les trafiquants achetaient la drogue au Suriname, l'importait en Guyane puis en France en utilisant des mules , des hommes et des femmes qui l'ingéraient pour pouvoir passer la douane .

Le trafic, jugé sur deux ans entre août 2016 et mars 2018 aurait permis d'importer en Dordogne entre 2,5 kilos et 3 kilos de cocaïne. La drogue achetée entre cinq et dix euros le gramme au Suriname était revendue entre 80 et 100 euros en France.