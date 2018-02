Ce mardi après-midi, un peu plus de deux ans après le décès de Tymothé Palluaud, Kévin Lacoste a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à 8 mois de prison avec sursis, par le tribunal correctionnel de Bergerac.

Bergerac, France

Dans l'affaire de Tymothé Palluaud, ce jeune garçon de 15 ans mort percuté par une voiture à Bergerac en décembre 2015, Kévin Lacoste a été déclaré coupable d'homicide involontaire et condamné à 8 mois de prison avec sursis. Il devra également verser 112 000 euros de dommages et intérêts à verser à la famille, par le tribunal correctionnel de Bergerac, ce mardi.

Les faits se sont déroulés en décembre 2015, Kevin Lacoste est accusé d'avoir agité un briquet près de la moto remplie d'essence que le groupe de jeunes copains était en train de réparer au bord de la route. Tymothé Palluaud aurait alors cherché à s'en écarter, avant d'être percuté par une voiture.

En février 2017, Kevin Lacoste, 23 ans, avait été reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 5 ans de prison avec sursis et 55 000 euros de dommages et intérêts. Mais il ne s'était pas rendu à l'audience et avait contesté le jugement. Il avait été rejugé le 16 janvier 2018, où cette fois il était venu s'expliquer devant le tribunal.