Dordogne : il aide quelqu'un à recharger les batteries de sa voiture, son véhicule prend feu

Sa voiture Peugeot ne démarrait plus. Ce samedi 29 juillet, un habitant du lieu-dit Le Maine, à Saint-Germain-du-Salembre, décide de demander de l'aide à une autre personne pour recharger les batteries de son véhicule. Les deux voitures sont placées côte à côte, l'homme ouvre son capot, va chercher des pinces et effectue les branchements. Problème : quelques instants plus tard, les deux véhicules commencent à prendre feu.

Selon les gendarmes, ils se seraient absentés et n'auraient pas vu le début de l'incendie. Ils tentent donc d'intervenir avec des extincteurs, sans succès. A l'arrivée des secours, les deux voitures sont calcinées.

L'habitation préservée

Selon la maire de la commune, Sandra Paillot, le garage a été touché par les flammes. Mais les sapeurs-pompiers ont pu éviter la propagation du feu à l'habitation et les deux hommes n'ont pas été blessés.