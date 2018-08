Un homme de 62 ans a été condamné à 8 mois de prison ferme. Il est coupable d'escroquerie contre un homme sous curatelle. Il lui a extorqué 7 200 euros en trois ans en prétendant connaître le procureur et des juges.

Bergerac, France

Les faits se sont déroulé au Bugue. Pendant trois ans, cet homme de 62 ans va venir chaque semaine soutirer de l'argent à un habitant du village. Cet homme est sous curatelle, et selon les psychiatres qui l'ont examinés, il souffre d'un retard mental. Très influençable, très crédule, il donne de l'argent à son visiteur du jour.

Seul présent à la barre ce mardi au tribunal de Grande Instance de Bergerac où était jugé l'affaire, il raconte avoir eu peur. C'est que ce bergeracois se fait de plus en plus oppressant. "Il dit qu'il connaît le procureur, qu'il va appeler la gendarmerie, que je vais me retrouver en prison". Il se paye même le luxe de se faire inviter chez lui tous les samedi. "Mais souvent il ne venait pas, je devais manger sa part" raconte le buguois.

7 200 euros en 3 ans

Depuis 2014, c'est plus de 7 200 euros qui vont être donné à cet homme de 62 ans, dépeint par les psychiatres comme un "sujet clochardisé à tendances alcooliques." Jusqu'à ce jour du 23 juillet 2017 où il va dégénérer. Après que l'homme sous curatelle ait refusé de lui donner de l'argent, il le frappe violemment à coup de pelle. Résultat : les deux côtes sont fracturées.

Le procureur parle "non pas d'un escroc, cela lui ferait trop d'honneur, mais d'une brute qui utilise la contrainte pour arriver à ses fins." Il requiert 1 an de prison ferme, la confiscation des pièces scellées.

Après délibération, les juges l'ont déclaré coupable et l'ont condamné à 8 ans de prison ferme et le remboursement total des 7 200 euros. A noter qu'il n'était pas présent à l’audience.