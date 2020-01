Un habitant de Saint Geyrac en Dordogne va devoir s'expliquer devant la justice. Ce mardi, il a frappé son ex concubine venue chercher ses affaires chez lui. Il lui aurait au moins donné un coup de poing

Dordogne : il frappe son ex compagne venue chercher ses affaires chez lui

Saint-Geyrac, France

Un habitant de Saint Geyrac en Dordogne près de La Douze, au sud-est de Périgueux va devoir s'expliquer devant la justice en février prochain.

Il aurait donné au moins un coup de poing à son ex compagne âgée d'une quarantaine d'année. C'était mardi. Cette femme était venue récupérer des affaires chez son ex mais le ton est monté et l'homme l'aurait également poussée.

Il sera jugé à Périgueux pour violences sur ex concubin avec ITT inférieure à huit jours. La justice lui reproche également des faits semblables commis le 4 décembre.