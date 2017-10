Dordogne : il gifle et donne des coups de poing à son père de 76 ans

Un homme de 37 ans va passer devant le juge des libertés et de la détention ce mardi à Périgueux pour avoir maltraité son père de 76 ans. Ce vendredi, il lui a donné plusieurs coups de poing et des gifles.

Il maltraitait son père de 76 ans. Ce mardi, un Périgourdin de 37 ans, de Saint-Laurent-des-Hommes, va passer devant le juge des libertés et de la détention, à Périgueux, pour maltraitance de personnes vulnérables. Interpellé ce lundi, cela ferait plus d'un an qu'il "secouait" son père de 76 ans, atteint du diabète.

Le fils ne se souvient de rien

Le fils et le père ne vivaient pas dans la même maison, mais le trentenaire rendait souvent visite à son père. Dans une situation délicate et avec un petit penchant pour l'alcool, il lui demandait un peu d'argent et le ton montait régulièrement. "Il secouait son père", selon le procureur. Un père immobilisé par le diabète.

Les policiers avaient déjà été appelés plusieurs fois cette année mais sans jamais pousser plus loin. Ce vendredi pourtant, le fils a donné plusieurs coups de poing et des gifles à son père. Les voisins ont alerté la police.

Résultat, 10 jours d'arrêts de travail pour ce vieux monsieur et une hospitalisation. Le fils dit ne se rappeler de rien mais ne nie pas pour autant avoir tabassé son propre père.