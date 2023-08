Dordogne : il mord un agent de sécurité et l'attrape par les testicules sur les quais de Périgueux

L'agression s'est produite ce dimanche 13 août à Périgueux pendant l'animation "un été sur les quais" au bord de l'Isle. Un homme de 50 ans était en train de jouer au beach-volley sur le terrain dédié lorsque le ballon est parti au-dessus du filet de sécurité. Le ballon a atterri dans l'Isle. Cet homme a décidé d'aller le chercher et de sauter dans l'Isle.

ⓘ Publicité

Le vigile transporté à l'hôpital

Une animatrice est venue le voir pour lui rappeler qu'on ne pouvait pas se baigner et que c'était interdit. Le joueur de beach-volley s'est énervé. Il faisait chaud ce dimanche soir et il a bu de l'alcool. S'ensuivent des insultes et l'arrivée du compagnon de la jeune femme. L'agent de sécurité est arrivé à son tour. C'est là que le joueur a mordu le vigile et lui a attrapé les testicules. Ce dernier a été transporté sur l'hôpital de Périgueux. Il s'est vu délivrer un jour d'ITT.

Le quinquagénaire placé en garde à vue

L'homme de 50 ans a été arrêté par les policiers de Périgueux. Il s'agit d'un sans-abri qui n'étais pas connu de la police jusque-là. Il a été placé en garde à vue avant d'être relâché dans l'attente de l'audition des témoins.