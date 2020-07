L'agence régionale de santé a fait le point ce mardi 28 juillet sur la situation épidémique en Nouvelle-Aquitaine. En Dordogne, il n'y a plus de foyer de contamination.

Dordogne : il n'y a plus de foyer de contamination en Périgord selon l'ARS

Sur les neuf foyers de contamination de Nouvelle-Aquitaine, sept sont en Gironde, plus aucun en Dordogne

Il n'y a plus aucun foyer de contamination en Dordogne affirme l'Agence régionale de Santé. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de cas à l'EHPAD de la Coquille. L'ARS a fait un nouveau bilan ce mardi 28 juillet. Le nombre de cas groupés diminue en Nouvelle-Aquitaine et il n'y pas eu de nouvelle victime du coronavirus.

Mais si la situation semble sous-contrôle en Périgord, elle est inquiétante chez nos voisins en Gironde. Sur les neuf foyers de contamination de Nouvelle-Aquitaine (il y a un foyer à partir de trois cas regroupés), sept sont localisés en Gironde dont un dans un EHPAD et un autre dans une crèche.

Sur les neuf foyer de contamination de Nouvelle-Aquitaine, sept sont localisés en Gironde selon l'ARS - Agence régionale de Santé