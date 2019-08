Dordogne : un sexagénaire suspecté d'avoir voulu tuer sa femme en utilisant une bouteille de gaz

Brouchaud, France

Ce dimanche, les gendarmes de Savignac-les-Eglises ont interpellé un sexagénaire qui menaçait d'en finir avec une bouteille de gaz qu'il avait ouverte. L'homme se trouvait dans sa maison à Brouchaud à côté de Thenon. C'est son fils apeuré par les propos de son père qui a appelé les gendarmes vers 13h15.

Allongé à côté d'une bouteille de gaz qui sifflait

Arrivés sur place, les gendarmes ont senti une forte odeur de gaz. Une femme les a accueillis dans un état second et leur a expliqué qu'elle avait pris des somnifères et que son compagnon était dans la maison. L'homme a été découvert dans la chambre, à moitié conscient, à côté d'une bouteille de gaz qui était ouverte.

Sa femme voulait le quitter

Interpellé par les gendarmes, l'individu très imbibé d'alcool a été placé en garde à vue. Lors de son audition, ce chauffeur-routier de 59 ans a expliqué qu'il ne supportait plus les tensions dans son couple. La veille, sa compagne lui aurait annoncé qu'elle voulait qu'ils se séparent. Ils auraient fait chambre part. Il avait visiblement beaucoup bu, un cubitainer de rosé selon elle. D'après les analyses, il avait 1 gramme 80 d'alcool dans le sang. L'homme a expliqué qu'il voulait faire peur à sa femme en installant la bouteille de gaz ouverte dans la chambre. Le parquet a ouvert une enquête pour "tentative de meurtre".

Déjà condamné pour harcèlement moral sur sa compagne

Apparemment, le couple ne s'entendait plus depuis plusieurs années déjà. En 2011, l'homme a déjà été condamné à une peine de prison avec sursis pour harcèlement moral sur sa compagne. Ce lundi soir, la garde à vue du sexagénaire a été prolongée. Il devrait être présenté au parquet ce mardi.