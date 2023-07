Dordogne : il perd le contrôle de son camion, percute un arbre, et finit dans le fossé

Les premiers éléments font penser à un endormissement ou à un malaise selon les gendarmes. Ce jeudi 27 juillet, vers 10h30, un accident a eu lieu sur la D46 entre Vitrac et Cénac-et-Saint-Julien. Le conducteur d'un poids lourd a perdu le contrôle. D'après les gendarmes, il s'est déporté sur la voie opposée et a finit sa course dans le fossé. Le camion transportait des cartons vides.

Dix-huit sapeurs-pompiers sont aussi intervenus sur place. Mais l'homme n'est pas blessé. Les deux femmes présentes dans l'autre véhicule impliqué non plus, d'après les gendarmes.

La D46 coupée

Avec l'accident, des arbres sont tombés sur la route. Ils doivent être enlevés. Ensuite, un dépanneur doit venir pour sortir le camion du fossé. La D46 devrait donc être coupée un bon moment, selon les gendarmes.