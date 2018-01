24000 Périgueux, France

Dans un communiqué le syndicat CGT énergie 24 annonce qu'il participera à la nouvelle journée d'action pour la revalorisation des salaires jeudi 08 février prochain. Le syndicat n'exclue pas qu'il puisse y avoir des coupures d'électricité "dans ce cadre, des risques de coupures d'électricité seront possibles sur le département de la Dordogne, si le piquet de grève le décide".

Les agents en grève décideront de couper ou non le courant

Ce sont donc les agents en grève d'Enedis qui décideront. Il y aura des rassemblements sur six sites en Dordogne et chacun décidera ou pas de procéder à des coupures. Le syndicat précise que les coupures si elles ont lieu seront ciblées entre 10h et 14h.

Les zones commerciales de Périgueux déjà plongées dans le noir en décembre dernier

Les 13 et 14 décembre derniers, il y avait déjà eu des coupures d'électricité sauvages en Dordogne dans l'agglomération de Périgueux, à Sarlat et dans la vallée de l'Isle. Les zones commerciales de Trélissac et Boulazac, en pleine période de courses de Noël avaient notamment étaient plongées dans le noir. La direction d' Enedis avait porté plainte. Dans le cadre de l'enquête, le patron de la CGT énergie de Dordogne a d'ailleurs été convoqué au commissariat de Périgueux la semaine dernière.