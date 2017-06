Dordogne : il roulait à 147 km/h au lieu de 90 sur la nationale 21

Un automobiliste a été flashé à 147 km/h au lieu de 90 ce lundi de Pentecôte sur la route nationale 21 à Sorges. Son permis lui a été retiré immédiatement.

La communauté de brigades de Savignac les Eglises et la brigade motorisée de Périgueux ont mené une opération de contrôle vitesse sur la RN 21 et la départementale 6089. C'était à un horaire stratégique, ce lundi de Pentecôte en fin d'après-midi et début de soirée.

Un homme a été arrêté alors qu'il roulait à 147 km/h au lieu de 90 sur la commune de Sorges. Son permis lui a été retiré immédiatement. Au total, 18 vitesses excessives ont été relevées et sanctionnées en trois heures.

