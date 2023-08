Dordogne : il s'endort au volant et percute un van de touristes dans un choc frontal

L'accident a mobilisé des pompiers du Bugue, de Saint-Cyprien et Sarlat (photo d'illustration).

Le choc frontal a été "violent", selon les sapeurs-pompiers. Samedi 5 août aux alentours de midi, un conducteur de 19 ans qui roulait sur la D47 aux Eyzies s'est endormi au volant. Sa voiture s'est déportée sur la voie d'en face, elle a percuté un van aménagé qui arrivait en sens inverse.

ⓘ Publicité

Les pompiers du Bugue et de Saint-Cyprien sont appelés sur place, bientôt rejoints par les sapeurs de Sarlat et le médecin du SAMU. Le conducteur de la voiture n'est que légèrement blessé. Mais dans le van, une femme de 73 ans est plus sérieusement touchée, selon les pompiers.

La femme à l'arrière du van n'était pas attachée

Elle était à l'arrière du véhicule sur une banquette avec table et n'était pas attachée. Lors du choc, son ventre a heurté la table. Une ambulance des pompiers l'a transportée à l'hôpital de Périgueux, une autre est partie avec à son bord le jeune de 19 ans.

Les secours et la gendarmerie ont mis en place une circulation alternée sur la départementale 47 le temps de l'intervention des secours. Douze pompiers sont intervenus sur place.