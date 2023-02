Dordogne : il se brûle gravement en tentant d'éteindre un feu dans son jardin

Un riverain de Lunas, commune de Dordogne entre Mussidan et Bergerac, a provoqué un feu accidentel ce samedi vers 14 heures. En tentant de le maîtriser, il se blesse gravement, obligeant les pompiers à le transporter à l'hôpital. L'incendie s'est propagé et a brûlé 50 ares de bois.

L'homme de 72 ans bricolait avec une tronçonneuse dans son jardin, au lieu-dit Les Mazières. Quand le feu commence à prendre, il prévient les secours et revient sur les lieux pour essayer d'éteindre l'incendie. Le feu se propage à la forêt avoisinante et le riverain se brûle au ventre et aux jambes.

Grave brûlure

Les pompiers le transporte au centre hospitalier de Bergerac. "Cela avait l'air plutôt grave", s'inquiète le maire de Lunas, Pascal Liabaste.

Les 17 soldats du feu arrivés sur place maîtrisent rapidement l'incendie. 5 000 m² ont brûlé en tout.