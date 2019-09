Dordogne : un jeune homme tire une dizaine de coups de feu sur la maison de son ex-compagne et leur fille de 3 ans

Un jeune homme de 25 ans a tiré à balles réelles sur la maison de son ex-compagne ce samedi vers 21 heures à Lamothe-Montravel. Il avait appelé un peu plus tôt pour récupérer leur fille de 3 ans, présente dans la maison au moment des tirs avec sa mère et son nouveau compagnon.

Lamothe-Montravel, France

Un jeune homme s'est présenté devant la maison de son ex-compagne ce samedi 28 septembre vers 21 heures à Lamothe-Montravel, au Sud-Ouest de Montpon-Ménestérol. À balles réelles, il a tiré une dizaine de coups de feu dans l'habitation où se trouvaient son ex-compagne, leur fille de 3 ans, et le nouveau compagnon de la jeune femme.

Vers 20h30, le jeune homme de 25 ans a téléphoné à son ex-compagne pour lui dire qu'il voulait venir chercher sa fille. Mais celle-ci lui a rétorqué que ça n'était "pas son week-end de garde", précise le parquet de Bergerac. Le jeune homme a alors annoncé qu'il allait "venir avec des amis". Il est effectivement arrivé peu de temps après avec un ami, avant de tirer plusieurs coups de feu sur la façade de la maison et sur le véhicule du nouveau compagnon de la jeune femme.

"Ils auraient pu tuer"

"Certaines balles ont traversé les vitres de la porte d'entrée", indique le parquet de Bergerac. "Ils auraient facilement pu blesser ou tuer quelqu'un", ajoute le procureur. En tout, 8 cartouches ont été retrouvées sur place par les gendarmes de Vélines et la section de recherches de Bergerac, en charge de l'enquête.

Alors que les coups de feu retentissent, le nouveau compagnon de la victime s'enfuit, seul, par l'arrière de la maison. Il se blesse finalement en traversant les vignes et écope de 10 jours d'ITT. La jeune femme parvient finalement à s'enfuir avec sa fille de 3 ans dans les bras et se réfugie chez un voisin. Les deux tireurs finissent par s'enfuir et rentrent chez eux, où ils habitent en colocation.

Connus de la justice

Les deux hommes ont finalement été interpellé chez eux ce dimanche 29 septembre dans l'après-midi. Placés en garde à vue, ils sont tous les deux connus de la justice pour différents faits de violences. Une comparution immédiate est envisagée ce lundi au tribunal de Bergerac.