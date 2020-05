Dordogne : il tire au pistolet à grenaille sur un vieil ennemi. Zéro blessé, un pare-brise cassé

La querelle entre les deux hommes s'envenime depuis plus de deux ans. Un chef d'entreprise de 28 ans de St-Rémy sur Lidoire (près de Montpon) accuse un Bordelais d'avoir repris la Mercedes qu'il lui avait vendu, après avoir pourtant encaissé l'argent. Le Bordelais répond qu'il n'a jamais été payé, mais la justice n'a jamais pu trancher sur cette transaction. Dans la nuit du mercredi 13 mai au jeudi 14, le chef d'entreprise décide d'incendier la Mercedes repérée à Lamothe-Montravel, et se fait emmener par son frère en voiture, équipé d'un bidon d'essence et d'un pistolet à grenaille.

Une course-poursuite de 17 kilomètres

A Lamothe-Montravel, les frères renoncent finalement à l'incendie, mais l'homme de 28 ans tire sur la Mercedes avec son pistolet et casse le pare-brise devant le conducteur. Les plombs ne blessent personne et le Bordelais prend la fuite jusqu'à Libourne, avec sa femme à bord, un ami et deux enfants, en semant la voiture des deux frères. C'est donc au commissariat de Libourne, 17 kilomètres plus loin, que les cinq rescapés iront en pleine nuit pour déposer plainte. Le tireur, interpellé samedi et placé en détention provisoire, sera jugé ce lundi 18 mai par le tribunal correctionnel de Bergerac.