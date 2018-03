Périgueux, France

Un Sénégalais à été arrêté par la police de Périgueux ce vendredi soir avec plus de 25 grammes de cocaïne sur lui. Les policiers ont repéré cet homme de 30 ans en le voyant entrer, hésitant et méfiant, dans un immeuble avec deux gros sacs. En les voyant, le suspect essaie de se cacher alors les policiers vont le contrôler et ils trouvent sur lui un pochon de 2,6 grammes de cocaïne. Puis ils décident d'aller voir ce qu'il y a dans les deux autres gros sacs et ils trouvent à l'intérieur 23 grammes de cocaïne.

Des explications floues

L'homme est interpellé. Alcoolisé, il est placé en cellule de dégrisement. Le lendemain il est entendu mais ses explications ne sont pas très convaincantes.

Il explique qu'il était dans une soirée entre amis et qu'il a décidé d'acheter 2,6 grammes de cocaïne pour sa consommation personnelle à un homme qu'il ne connait pas. Ensuite, il explique être rentré chez un ami qui portait les deux fameux sacs avec lui. Sur le chemin du retour, cet ami lui demande de prendre les sacs, ce qu'il fait, mais le suspect fini par le perdre du regard et se retrouve donc seul avec les sacs. C'est là, selon lui, que sont arrivés les policiers. Une histoire que n'a pas vraiment cru la police.

Il est convoqué devant le tribunal pour acquisition et détention de drogue. Il sera jugé le 4 juillet prochain.