Dordogne : il vole le taille-haie qu'une entreprise vient de perdre sur la route

Sans scrupule, ce jeudi 3 août, un automobiliste a volé un taille-haie professionnel qu'une entreprise venait de perdre le long de la départementale 89.

Jeudi 3 août vers 12h15, un camion de l'entreprise d'entretien d'espaces verts JEVR a perdu une partie de son chargement sur la départementale 89. A hauteur de la zone d’activité du Lardin, des branches et un taille-haie orange de marque Sthill long de deux mètres sont tombés le long de la route. Le temps que le chauffeur du camion s'en aperçoive et fasse demi-tour, une voiture grise, assez longue s'est arrêtée et a ramassé l'outil avant de reprendre la route. L'entreprise lance donc un appel à témoins pour retrouver cet automobiliste. Tout renseignement est à communiqué à l'entreprise JEVR à Saint-Rabier au 05.53.51.10.36.