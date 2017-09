Dordogne : il y a 20 ans, la collision entre un TER et un camion faisait 13 morts à Port-Sainte-Foy

Il y a 20 ans tout juste, le 8 septembre 1997, une collision entre le train Bordeaux-Bergerac et un camion citerne faisait 13 morts et 43 blessés dont 10 grave au passage à niveau de Port-Sainte-Foy, entre Dordogne et Gironde. Vingt ans après, l'émotion est toujours vive

C'était il y a exactement 20 ans. Le 8 septembre 1997, un train et un camion citerne entraient en collision vers 11h45 au passage à niveau de Port Sainte Foy, en Dordogne, à la frontière avec la Gironde.

Le bilan était très lourd : 13 morts et 43 blessés dont dix personnes grièvement brûlées. Un drame qui est resté dans de nombreuses mémoires. Il s'agit de l'un des plus graves accidents sur un passage à niveau.

Chaque année, depuis le drame, une cérémonie très sobre se tient sur les lieux de l'accident. Ce sera encore le cas ce vendredi à 11h à Port Sainte Foy.

Toujours une vive douleur

Mais pour les victimes et les témoins, 20 ans après, la douleur est toujours aussi vive. Aujourd'hui encore, le souvenir de ce jour de septembre 1997 reste insoutenable pour de nombreuses familles. Il est 11h45 environ quand le train numéro qui relie Bordeaux à Sarlat se présente au passage à niveau 395 en bordure de la Départementale 936. Le TER roule à 120 km/h quand il percute un camion rempli de plus de 30 tonnes d'hydrocarbures. Le conducteur s'était engagé alors que les feux rouges clignotaient.

Une scène qu'a toujours du mal à digérer Daniel Sempey, à l'époque cheminot en poste à Bergerac.

"C'est quelque chose de très émouvant, ce sont des moments douloureux, je l'ai toujours dans la tête, ça reste toujours aussi douloureux" dit le cheminot désormais retraité

La route a depuis l'accident été réaménagée - Capture d'écran Google Maps

Bilan : 13 morts, 43 blessés dont 10 grave sur un passage à niveau aménagé mais déjà réputé très dangereux. A cet endroit la route faisait une courbe et plus de 12 mille véhicules l'empruntaient à l'époque chaque jour. Les accidents y étaient donc déjà nombreux.

Depuis, des travaux ont été réalisés. Les voitures et les camions passent désormais sur un pont au dessus de la voie ferrée.