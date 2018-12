Dordogne : il y aura de nombreux contrôles routiers jusqu'à Noël

Château-l'Évêque, France

Les vacances de Noël sont presque là ! Et vous allez être nombreux à prendre la route. La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs et rouge en région parisienne. Et les contrôles vont être renforcés en Dordogne. C'est ce qu'annonce la préfecture.

Il y aura beaucoup de gendarmes et de policiers mobilisés pour traquer notamment les excès de vitesse, mais aussi les alcoolémies et les conduites sous l'effet de stupéfiants.

Il faut dire qu'avec 39 morts, le bilan de l'année est très mauvais. C'est huit morts de plus que l'an dernier à la même époque.

Contrôles renforcés

Alors malgré la fatigue des gendarmes et des policiers après les manifestations de gilets jaunes ces dernières semaines, le préfet de la Dordogne Frédéric Périssat annonce des contrôles fréquents.

Contrôle de gendarmerie à Château l'Evêque © Radio France - Antoine Balandra

"Nous sommes dans une période très chargée pour les forces de sécurité, puisque au delà du traitement des ronds-points avec des personnes qui gênent la circulation, nous devons continuer nos missions au quotidien et notamment les missions de la sécurité routière" dit le préfet.

Il en appelle "à la responsabilité de chacun, que chacun prenne conscience qu'il doit être responsable pour lui et les autres sur la route. Il y aura des contrôles en fin de semaine et aussi lundi et mardi après-midi. Nous maintiendrons une pression importante pour inciter les citoyens à la prudence et éviter que le lourd bilan auquel nous sommes confrontés ne s'aggrave".