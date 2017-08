Bergerac : deux chiens abandonnés avec un mot d'excuse

Deux chiens de race American Staffordshire ont été retrouvés attachés à une grille et muselés dans le centre ville de Bergerac en Dordogne. A leurs côtés, l'ex propriétaire a laissé un mot d'excuse. Après un bel élan de solidarité, les deux chiens viennent de retrouver une famille d'accueil.

On le sait, l'été est une période malheureusement propice à l'abandon des chiens. Ce qui l'est moins c'est que l'ex propriétaire laisse un mot d'excuse. C'est pourtant ce qui est arrivé début août à Bergerac. La SPA de Bergerac a été appelée par des particuliers qui avaient vu deux chiens enchaînés à une grille. Il s'agit d'un mâle et d'une femelle âgés d'environ cinq ans, qui sembleraient être de race American Staffordshire. Il s'agit d'une race de chiens puissants, souvent utilisés par le passé pour des combats et qui ont souvent pâti de leur ressemblance avec le Pitt Bull et sa mauvaise réputation.

Un papier à côté des chiens abandonnés avec ces simples mots " je m'excuse"

Pascal Rosenplac, le directeur de la SPA de Bergerac n'en revient toujours pas " les deux chiens étaient muselés et enchaînés à une grille à côté d'eux on a retrouvé un papier où quelqu'un avait écrit "je m'excuse". Les chiens n'étaient ni identifiés, ni inscrits au LOF, le livre des origines français, or c'est obligatoire pour cette race de chien. La SPA a donc recueilli les deux animaux qui n'étant pas identifiés auraient du être euthanasiés.

Aihau et Maina qui ne seront pas euthanasiés partiront dans quelques jours retrouver leur nouvelle famille en Suisse - SPA Bergerac

Un élan de solidarité pour sauver les deux chiens de l'euthanasie

Mais Pascal Rosenplac le dit "cela nous faisait mal au ventre, ils étaient sympas, surtout le mâle qui est très affectif". L'association a donc mis leur photo sur sa page facebook et aussitôt un mouvement de solidarité est né "en quelques jours, 40 000 personnes ont manifesté leur soutien ". La SPA de Bergerac a donc décidé de tout faire pour les sauver. Et c'est grâce à une association de Corrèze " l'association Dog Rescue Company" qu'une solution a été trouvée. Leur vétérinaire qui a examiné les deux chiens hier lundi a estimé qu'ils ne possédaient pas exactement les caractéristiques de l'American Staff, ils peuvent donc être adoptés.

Pour Pascal Rosenplac, c'est un vrai soulagement, d'autant que l'été a été très chargé en abandons. Les deux chiens baptisés Aihau et Maina, vont donc quitter la Corrèze dans quelques jours. L'association Dog Rescue Company leur a trouvé un foyer d'adoption en Suisse.