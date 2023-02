Dordogne : ils achètent pour 3.000 euros de téléphones et d'ordinateurs avec de faux chèques cadeaux

Deux hommes ont utilisé des faux chèques cadeaux pour acheter des téléphones et ordinateurs à Marsac-sur-l'Isle (Dordogne) ce samedi (image d'illustration).

Deux compères font de gros achats ce samedi soir à l'Auchan de Marsac-sur-l'Isle (Dordogne) : deux téléphones et un écran d'ordinateur. Au moment de régler les 3.000 euros, ils présentent des chèques-cadeaux. Le caissier doute et scanne les moyens de paiement dans un scanner pour vérifier leur véracité : ce sont des faux chèques Tirgroupé (émis par le groupe Sodexo habituellement).

ⓘ Publicité

Les policiers sont prévenus de l'entourloupe survenue vers 20 heures, à la fermeture du supermarché. Ils placent les deux hommes en garde à vue. Lors des perquisitions aux domiciles des deux compères, à Villamblard et à Brive-la-Gaillarde, ils trouvent d'autres chèques-cadeaux de 50 euros chacun, pour un montant total de 12.000 euros. Les deux hommes expliquent les avoir achetés sur le réseau social Snapchat, pour 500 euros, via l'entreprise de transfert d'argent en ligne Western Union.

Enquête pour remonter une filière

Les deux hommes, âgés de 42 et 34 ans, sont déjà connus de la justice : le premier, qui vit à Villamblard, pour consommation de stupéfiants et conduite sans assurance ; le plus jeune, pour une cinquantaine de faits liés aussi à des stupéfiants.

La police a relâché les deux compères. L'enquête préliminaire pour faux et usage de faux se poursuit.