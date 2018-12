Dordogne : ils avaient mené une expédition punitive pour retrouver un homme qui leur avait volé... du cannabis

Six hommes ont été interpellés ce lundi matin du côté de Sigoulès et de Lalinde. Ils sont soupçonnés d'avoir mené une expédition punitive le 10 octobre dernier à Lalinde, pour retrouver un homme qui leur avait volé des pieds de cannabis.

Lalinde, France

Six hommes ont été interpellés lundi matin. Ils comparaîtront le 7 mai collégialement devant le tribunal correctionnel de Bergerac. Ces hommes de 32 à 42 ans, déjà connus des services de gendarmerie pour d'autres faits, sont soupçonnés d'avoir participé à une expédition punitive à Lalinde le 10 octobre dernier. Ils recherchaient l'une de leurs connaissances qu'ils soupçonnaient d'avoir volé des pieds de cannabis chez l'un d'entre eux.

Durant leur virée nocturne, ils ont abîmé des voitures, et même donné des coups de club de golf sur cinq jeunes habitants de Lalinde.

L'une des victimes s'est vu délivrer cinq jours d'ITT suite à un coup à la tête.

Les perquisitions ont permis de retrouver 300 grammes d'herbe de cannabis, une arme non déclarée et plusieurs clubs de golf cinq hommes ont été placés sous contrôle judiciaire, un sixième, un étranger en situation irrégulière recherché pour d'autres faits a été écroué. Les gendarmes de Bergerac mais aussi la brigade cynophile de Mérignac et de Bouliac notamment ont été mobilisés du côté de Sigoulès ou encore de Lalinde pour les interpellations.