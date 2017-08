Dordogne : ils simulent une panne pour arnaquer les automobilistes

Mardi 8 août, un automobiliste a été victime de l’arnaque dite de « la panne bulgare » ou « arnaque à l’Irlandaise ». Un couple lui a fait croire qu’il était en panne sur le bord de la route et en a profité pour lui soutirer 500 euros.

Le coup de la panne. Chez les gendarmes on l’appelle aussi « l’arnaque à l’irlandaise » ou «panne bulgare ». Un automobiliste en a été victime ce mardi 9 août sur l’aire de repos de la départementale 5 avant La-Roche-Chalais. Vers 19h30 il a aperçu une voiture noire de marque Volvo immatriculée à l’étranger en panne sur une aire de repoos. C’est en tout cas ce qu’il a cru.

Monnaie et bijoux sans grande valeur

Le couple et ses enfants ont attiré l’attention du conducteur. La femme, au volant, a expliqué être en panne d’essence tandis que le mari, qui ne parlait pas français, a proposé d’échanger des bijoux et des billets étrangers (sans valeur faciale précisent les gendarmes) contre des euros, histoire de pouvoir acheter du carburant.

L’homme, charitable, est tombé dans le panneau et s’est rendu au distributeur pour effectuer un échange, mais la monnaie hongroise présentée par le malfaiteur n’avait en réalité aucune valeur. Le conducteur a donc perdu 500 euros.

Des scénarios qui diffèrent

Les gendarmes appellent à les automobilistes à la vigilance. Les bijoux présentés par ces arnaqueurs n’ont généralement aucune valeur. La monnaie présentée comme de l’argent bulgare ne vaut pas grand-chose non plus. Le scénario lui peut varier. Panne sèche, portefeuille perdu, carte bancaire cassée, les voleurs ne manquent pas d’idée.

Dans tous les cas si vous rencontrez ces individus, signalez-les immédiatement en composant le 17. Relevez la marque et la couleur du véhicule et sa plaque d’immatriculation. Les forces de l’ordre rappellent aussi "qu’une personne en panne sèche demande d’abord à être déposée à une station-service et ne propose généralement ni argent, ni bijoux…quelque soit la nationalité de l’étranger en manque d’essence".