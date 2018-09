Mélissa et Gunter se baladaient sur la voie verte à Périgueux quand ils ont vu un homme en train de se noyer dans le bassin. Ils lui ont porté secours, ce qui a permis de le sauver.

Sans leur aide, l'homme n'aurait peut-être pas survécu à la noyade. Ce dimanche 9 septembre, vers 16 heures, alors qu'ils se promènent avec leur chien sur la voie verte, le long de la voie des Stades à Périgueux, Mélissa et Gunter voient un homme en train de s'agiter dans le bassin. "Il était au fond de l'eau, il se noyait", raconte la jeune femme.

"On a vu un homme en train de tirer un autre homme par le tee-shirt. Il essayait de le sortir de l'eau", ajoute-t-elle.

Les deux amis l'aident alors à sortir l'homme du bassin, près du rond-point de l'allée du Port, puis appellent les pompiers. La victime, un marginal de 52 ans, très alcoolisé, est en arrêt cardiaque. L'intervention rapide des pompiers a permis de le réanimer. Il a été transporté à l'hôpital de Périgueux.

Traumatisés, mais soulagés

"C'est traumatisant de voir un homme se noyer alors qu'on est en train de se balader", confie la jeune Périgourdine. "Mais on est soulagés que le monsieur ait pu reprendre ses esprits et soit sain et sauf".

Mélissa déplore le fait que des passants soient passés à côté sans intervenir. "On a tous le droit d'être sauvé", estime-t-elle.