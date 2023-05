Dordogne : ils sont condamnés pour avoir volé leur voisin de 84 ans pendant près d'un mois

Pendant presque un mois, un vieux monsieur de Lalinde (Dordogne) a subi de multiples vols dans sa maison. Sa voiture ancienne est aussi utilisée la nuit. Ce sont cinq autres habitants de la commune du Périgord Pourpre, qui n'habitent pas très loin, qui s'en prennent à lui. Le tribunal de Bergerac les a jugés ce mercredi 17 mai pour vols et conduite sans permis.

Il y a le père de famille, son fils aîné, tout juste 18 ans, son autre fils mineur et deux de leurs copains, âgés de 16 et 17 ans. Ils vivent tous ensemble à Lalinde. Par groupe de deux, trois ou cinq, ils pénètrent chez l'homme de 84 ans et lui volent divers objets, des outils de jardin et de bricolage, des statuettes, ses cartes bleues, etc., entre le 19 avril et le 11 mai. Ils dérobent aussi les clés de sa voiture ancienne et s'en servent la nuit, avant d'avoir un accident avec et de l'abîmer.

Les deux adultes condamnés

La victime dépose plusieurs plaintes, les enquêteurs regardent les vidéos de surveillance, remontent la piste et finissent par trouver le groupe des cinq voisins. Le tribunal de Bergerac condamne, lors d'une comparution sur reconnaissance de culpabilité, les deux majeurs pour vols avec facilité, vu l'état de la victime, et en réunion.

Le fils aîné, aussi condamné pour conduite sans permis, écope de six mois de prison avec un sursis probatoire de deux ans et doit effectuer des travaux d'intérêt général. Il devra également indemniser la victime. Le père est, lui, condamné à six mois de prison, potentiellement aménageables. Les trois mineurs sont sous contrôle judiciaire jusqu'au 9 juin, date de leur passage devant le juge pour enfants.