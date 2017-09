Dordogne : Ils transportent le butin de leur cambriolage dans une brouette

Quatre individus ont été interpellés brouette à la main dimanche à Sourzac en Dordogne. Ils sont soupçonnés d'avoir cambriolé une maison et d'avoir utilisé la brouette pour transporter leur butin.

C'est un drôle de convoi que les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Astier en Dordogne ont surpris dimanche dernier à Sourzac. Quatre hommes faisaient des allers-retours avec une brouette chargée d'objets volés. Ils ont expliqué aux gendarmes qu'ils étaient partis chercher une débroussailleuse chez une connaissance. En son absence, ils sont soupçonnés d'avoir fracturé la porte d'entrée de la maison.

Les quatre voleurs ont ensuite pénétré dans l'habitation et dérobé divers objets : de la nourriture, des produits d'hygiène, du matériel informatique et de l'outillage. Pour transporter ces objets, les cambrioleurs ont "emprunté" dans une propriété voisine une brouette et un container à poubelle. Le chargement étant très volumineux, ils ont du faire plusieurs voyages et c'est justement ce qui a intrigué les gendarmes.

Les quatre individus ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Montpon-Ménestérol. En perquisitionnant leur domicile, les gendarmes ont retrouvé l'intégralité du butin. Ils seront convoqués devant le tribunal correctionnel en février prochain.