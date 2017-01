Dordogne : ils volent des dizaines de colliers gps pour chien de chasse

Deux hommes originaires de Perpignan ont été arrêté ce vendredi à Périgueux. Dans leur coffre, la police a retrouvé une vingtaine de colliers GPS, de répérage pour chien de chasse que les deux auraient volé dans différents Décathlon du Sud-Ouest

23 colliers GPS pour chien de chasse. Voilà, un butin des plus particuliers. Deux hommes de 18 et 38 ans, originaires de Perpignan ont été arrêtés ce vendredi à Périgueux. La police a retrouvé dans leur coffre de voiture des colliers GPS pour chien de chasse, du matériel de chasse et des ordinateurs neufs.

Depuis mercredi, ces deux compères auraient volé dans plusieurs magasins Décathlon et Darty. Leur razzia commence à Foix, puis ils se direigeront vers Pau, Auch, Agen, avant d'être arrêtés à Boulazac ce vendredi.

C'est le magasin de sport, Décathlon de Boulazac qui alerte la police vendredi. Les vigiles reconnaissent les deux malfaiteurs déjà catalogué dans d'autres magasins. Le plus âgé est d'ailleurs connu des services de police. Pour l'instant, ils nient tout en bloc et assurent avoir acheté tout les objets.

Le procureur de la République de Périgueux a demandé un placement en détention provisoire. Une information judiciaire a été ouverte. Les deux Perpignanais sont mis en examen pour "vols en réunion", "tentative de vol en réunion" et "recel d'objets provenant de vols".