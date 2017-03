Dordogne : incendie d'une maison à Paussac-et-Saint-Vivien

La cave d'une maison à Paussac-et-Saint-Vivien a pris feu cette nuit vers une heure du matin.Les flammes ont touché le premier étage. Trois personnes ont été relogées il n'y a pas eu de blessés

A Paussac-et-Saint-Vivien près de Brantôme cette nuit les pompiers sont intervenus pour un feu de cave dans un maison. Une maison avec étage au lieu-dit les grellieres. Les flammes ont touché la cuisine et la salle de bains. Les 17 sapeurs-pompiers ont dû sortir deux lances à incendie pour lutter contre les flammes. Le maire et les gendarmes sont arrivés rapidement sur place. On ignore encore comment le feu s'est déclaré.

Pas de blessés

Aucune personne n'a été blessée. Il a tout de même fallu reloger trois personnes qui ont pu trouver refuge dans leur entourage familial